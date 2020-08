Studenten bombarderen DUO tot 'Ministerie van Schulden' tijdens protest tegen leenstelsel

Tientallen studenten stonden vanmiddag voor het kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om te protesteren tegen de hoge studiekosten waar zij tegenaan lopen. Tijdens de actie ze het ministerie omgedoopt tot ‘Ministerie van Schuld’.

Met mondkapjes op en bordjes in hun handen stonden de studenten voor de deur van DUO. De initiatiefnemers van de actie zijn de Landelijke Studentenvakbond LSVB en FNV Young and United. “Wij pleiten voor een schuldenvrije basisbeurs. We zien dat veel studenten vanaf het eerste jaar al schulden opbouwen”, zegt voorzitter Lyle Muns. “Wat wij willen is dat alle mensen, maar met name de studenten zelf, beseffen dat zulke hoge studieschulden niet normaal zijn. En daarbij willen we studenten mobiliseren om hier iets mee te doen.”

Lees ook: Planbureau: geen reden om het leenstelsel aan te passen of terug te draaien

Naast het protest is er ook een online actie, waarbij op Google Maps een locatie wordt aangemaakt op het adres van DUO waarop staat: ‘Ministerie van Schuld’. Studenten schrijven bij dit ‘ministerie’ reviews over hoe het is om je in de schulden te steken om te kunnen studeren. De reviews zijn behoorlijk cynisch en richten zich voornamelijk op de gevolgen voor studenten na hun studententijd.

Schuldenvrij afstuderen

Het LSVB en Young and United pleiten voor een basisbeurs zodat studenten niet gedwongen worden om zich in te schulden te steken. “We denken aan een beurs van 800 euro voor uitwonende studenten en 400 euro voor inwonende studenten,” zegt Muns. “De studenten zouden daarbovenop nog zelf moeten werken of sparen voor de aanvullende kosten.”

Voordat het leenstelsel in september 2015 werd ingevoerd, was er de prestatiebeurs. Dit was een lening totdat studenten hun diploma haalden. Daarna werd de beurs omgezet in een gift. “Daar waren we ook niet heel enthousiast over,” legt Muns uit. “Want we vinden dat studenten de ruimte moeten hebben om uit te zoeken wat ze willen, maar de prestatiebeurs was wel veel beter dan het leenstelsel zoals het nu is.”

Lees ook: Studenten sturen Mark Rutte Tikkie met studieschuld

Gevolgen van hoge schulden

Een van de studenten die ook voor de deur van DUO protesteerde is Marinus Jongman. Hij zit in zijn derde jaar van de studie internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De student vertelt wat dat tegenwoordig kost: “Ik betaal maandelijks ongeveer 420 euro aan huur, 178 euro aan collegegeld en 50 euro aan boeken. Daar komt natuurlijk leefgeld zoals mijn zorgverzekering, eten en telefoonkosten bij. En dan zijn de uitjes en sport niet meegerekend. Per maand zijn mijn totale kosten ongeveer 900 tot 1000 euro.”

Jongman maakt zich vooral grote zorgen over wat de schulden voor hem betekenen als hij klaar is met studeren. “Op dit moment heb ik al een schuld van 20.000 euro en ik denk dat dit na mijn studie ruim boven de 40.000 euro zit. Ik ben bang dat met zo’n studieschuld nooit meer een huis kan kopen en altijd moet blijven huren. Studeren is eigenlijk een massale hypotheek op de toekomst.”

REACTIE OCW: “Onderzoek laat meermaals zien dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs geborgd is met het leenstelsel zodat iedereen die kan en wil, kan gaan studeren. Het sociaal leenstelsel is ingevoerd om met het vrijgekomen geld te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dat gebeurt nu bij alle instellingen. Tegelijkertijd zijn de voorwaarde van een studielening enorm versoepeld. Daarbij is het belang dat studenten bewust lenen.”