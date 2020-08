Stroomstoring in grote delen van Den Haag

Een groot deel van Den Haag is getroffen door een stroomstoring. Netbeheerder Stedin meldt dat de storing 37.000 huishoudens treft in onder meer delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp treft.

De oorzaak van de storing is een probleem in het hoofdverdeelstation bij energiecentrale, aldus Stedin. Monteurs doen onderzoek naar het herstel. Hoelang de stroomstoring nog gaat duren is niet bekend.

Trams stil

HTM meldt dat trams op de tramlijnen 1, 11, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 6 en 9 tijdelijk stilstaan door de storing. De trams staan onder andere stil in de omgeving van Scheveningen, de tramtunnel Grote Markt en in het Haagse centrum.

Winkels in Grote Marktstraat, waaronder De Bijenkorf hebben mensen naar buiten geleid en hebben de deuren gesloten.

