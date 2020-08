Stroomstootapparatuur mogelijk vanaf juli 2021 verboden voor hondentrainingen

Minister Schouten wil stroomstootapparatuur voor de opvoeding van politie- en legerhonden per 21 juli volgend jaar verbieden. Vanaf 1 juli 2020 waren stroomhalsbanden voor de opvoeding van honden al verboden, maar voor politie- en legerhonden wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt.

De minister komt vandaag met een conceptregeling waar online op gereageerd kan worden. De reacties zullen gebruikt worden ter verbetering van deze regeling, voordat hij in werking treedt.

Werking niet bewezen

Volgens Schouten “ontbreekt een gedegen wetenschappelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het gebruik van stroomstoten noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten”. Ze stelt dat het welzijn van het dier bij het gebruik in het geding is en dat de overheid moet ingrijpen.

Ook zouden er steeds meer nieuwe trainingsmethoden worden bedacht, waarbij dit soort middelen niet gebruikt hoeven te worden. Het verbod betekent ook dat de politie en het leger geen honden meer in dienst mogen nemen die getraind zijn met stroomstootapparatuur.

Stroomstoten

Het nieuwe verbod geldt voor alle apparaten waarmee stroomstoten worden gebruikt om de hond pijn te doen. De NVWA houdt toezicht bij bedrijven, organisaties of verenigingen en de politie, boa’s en dierenbescherming handhaven bij particulieren.

Het gebruik van stroomstootwapens bij honden kan ook worden gemeld door te bellen naar 144.