Strandtenten hoeven niet weg in winter: 'Fantastisch, dit is waar wij om hadden gevraagd'

Strandpaviljoens mogen deze winter eenmalig blijven staan. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en eigenaars van de strandtenten hadden hierom gevraagd als tegemoetkoming voor de gevolgen van de coronacrisis, zo schrijft minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

Het niet hoeven afbreken en volgend jaar weer opbouwen scheelt de strandtenthouders veel geld, vaak 100.000 tot 150.000 euro. ‘Fantastisch’ noemt André Triep het nieuws. De voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen kan zijn geluk niet op: “In de basis is dit waar wij om hadden gevraagd.”

Weinig inkomsten

Het jaar van de strandtenthouders is nog niet lekker op gang gekomen. Net als andere horeca mochten de paviljoens pas vanaf 1 juni open, maar dat heeft de misgelopen inkomsten niet goedgemaakt. “Juni was aardig,” vertelt Triep, “Toen hebben we nog aardige daghandel kunnen draaien. Maar juli valt voor een groot deel nog in het water.” Bovendien lopen strandtenthouders belangrijke inkomsten mis doordat grote evenementen nog zijn verboden in het kader van de coronamaatregelen.

Jasper Roord van beachclub Bloomingdale en voorzitter van de Nederlandse Kustvereniging ziet de beslissing als de beste uitkomst voor alle partijen. “Het scheelt voor één seizoen gigantisch om niet te hoeven op- en afbouwen. En het kost geen belastinggeld.” Bovendien is het volgens Roord ook goed voor het milieu. “Ik denk dat het duurzamer is. Je hoeft niet met vrachtwagens te gaan werken.”

Op plekken waar de invloed op de natuur wel een probleem kan zijn, wil minister Ollongren dat er afspraken over worden gemaakt. “Het natuur- en landschapsbelang zal in het lokale maatwerk nadrukkelijk worden meegewogen, waarbij extra afspraken ter bescherming van natuurwaarden worden vastgelegd. Het is van belang om toezicht te houden op deze gestelde voorwaarden,” zo schrijft zij.

Strandtenten tijdens winter niet open

De strandpaviljoens kunnen dus blijven staan tijdens de winter, maar mogen tijdens deze maanden niet opengaan. Iets waar de strandtenthouders helemaal achter staan. “Ik snap dat we dan niet voor exploitatie open mogen,” reageert Roord. Voor omliggende horeca zou dit opeens extra concurrentie in de wintermaanden betekenen.

Of de strandtenthouders bij goede ervaringen ook volgend jaar zouden willen blijven staan is Roord duidelijk over: “Nee. Het is echt maar voor een jaar, het is ons heel duidelijk op het hart gedrukt dat het om de coronacrisis gaat.”