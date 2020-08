De zon moet op veel plekken in het land nog doorbreken, maar toch zijn de parkeerplaatsen in Zandvoort en Bloemendaal al bijna vol. Dat meldt de gemeente via Twitter.

“Kom dus niet meer met de auto naar onze stranden!” luidt daarbij de duidelijke oproep van de gemeente Zandvoort. De kustplaatsen maken zich zondag wederom op voor een drukbezochte dag, naar verwachting trekken veel mensen richting de Nederlandse stranden om verkoeling te zoeken.

De parkeerplaatsen in #Zandvoort en #bloemendaalaanzee zijn al bijna vol. Kom dus niet meer met de auto naar onze stranden! — Gemeente Zandvoort (@ZandvoortaanZee) August 9, 2020

Op zaterdag was het verkeer op de wegen naar de kust ook vastgelopen. In Den Haag waren in de hitte wat opstootjes tegen verkeersregelaars. Bij Katwijk, Noordwijk, Monster en andere plekken aan het strand waren alle parkeerplaatsen vol. Ook in Castricum, Rockanje en langs de Zeeuwse kust was het erg druk. In Amsterdam, bij Reeuwijk en Vinkeveen zochten mensen de koelte van plassen en rivieren op.

Officiële hittegolf

Zondag krijgen we te maken met een officiële hittegolf. Van een hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het dan ook drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. In het zuiden van ons land kan zondagochtend al een temperatuur van 25 graden worden gemeten.

Beeld: strand van Zandvoort op zaterdag, via ANP