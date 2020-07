Welke straf krijgt Roy B. tegen zich geëist voor de dood van Orlando Boldewijn?

Donderdag maakt het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis bekend tegen Roy B. in zaak rond de dood van Orlando Boldewijn in februari 2018. De 17-jarige tiener was een week vermist toen zijn lichaam in het water in Den Haag werd gevonden.

De Rotterdamse tiener had op 18 februari 2018 een date met de inmiddels 29-jarige Roy B. Via datingapp Grindr hadden ze afgesproken in het drijvende vissershuisje van Roy B. op een plas in de Haagse wijk Ypenburg. Toen Orlando niet meer thuiskwam en ook zijn telefoon uit bleek te staan sloegen zijn familie en vrienden alarm.

In ijskoud water gevonden

Er werd een grote zoekactie gestart naar de vermiste jongen. De politie kwam toen al Roy B. op het spoor via de datingapp. Hij verklaarde dat hij zijn date had afgezet op de Böttgerwater en dat Orlando daarna zelf vanuit Ypenburg naar Rotterdam zou reizen.

Bij de politie kwamen tientallen tips binnen over de vermissing. Uiteindelijk leidde een anonieme tip naar het lichaam van Orlando: na acht dagen vonden duikers hem in het ijskoude water. Hij lag precies onder de plek waar het drijvende vissershuisje had gelegen. De doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld.

Roy B. zag Orlando liggen

Wat er precies met Orlando is gebeurd, is twee jaar later nog altijd niet duidelijk. Wel is uit onderzoek gebleken dat Roy B. de jongen in het water heeft zien liggen en hem daar aan zijn lot heeft overgelaten. Ook toen de Rotterdamse tiener werd gezocht door zijn familie en vrienden hield de verdachte zich stil.

Waar Roy B. eerder tegen de politie verklaarde dat hij Orlando had zien liggen, zei hij maandag tijdens de eerste zitting van de rechtszaak dat hij alleen zeker weet dat hij die nacht “wel iets heeft gehoord of heeft gezien”. De verdachte zei geen 112 te hebben gebeld omdat hij in paniek was.

Advocaat Sébas Diekstra, die de moeder van Orlando bijstaat, was zeer kritisch over die verklaring. “Op 21 augustus 2017 zou de verdachte volgens het dossier nog een drenkeling hebben gered uit het water en dan verklaart hij nu opeens dat hij niet wist wat hij moest doen? Dat komt totaal ongeloofwaardig over.”

‘Ik ben erin geluisd’

Roy B. bleef met wisselende verklaringen volhouden dat hij zijn date met zijn bootje weer op de kant had gezet. Hij kon niet verklaren waarom de tiener in de buurt was blijven rondlopen, iets wat door verschillende camera’s en getuigen is waargenomen. “Tot op de dag van vandaag denk ik dat die jongen het water in gejaagd is of zo. Ik denk nog steeds dat ik erin ben geluisd.”

Dat hij ook de dagen daarna niet naar de politie is gegaan, kwam volgens Roy B. omdat een vriend hem had geadviseerd “stil te blijven zitten”. Ook mochten zijn ouders niet weten van zijn seksdates met jongens.

Justitie legt Roy B. mishandeling met de dood tot gevolg of dood door schuld ten laste. De officier van justitie maakt donderdag de strafeis bekend. Daarna komt ook de advocaat van de verdachte met haar pleidooi.

Redactie/ANP