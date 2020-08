Stille tocht tegen zinloos geweld in Enschede na dodelijke mishandeling Marco (26)

Voetbalclub Phenix uit Enschede houdt volgende week woensdagavond een stille tocht voor de 26-jarige Marco van der Kolk, die maandag overleed aan de gevolgen van een mishandeling in het weekeinde. De tocht wordt samen georganiseerd met de nabestaanden van Marco.

De club heeft deze week alle activiteiten stilgelegd en houdt donderdag een samenkomst in het clubhuis.

Vier mannen gearresteerd

Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in het centrum van Enschede. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. De politie heeft vier jonge mannen gearresteerd, die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling.

Wat de aanleiding was voor het opstootje is nog niet bekend.

Zinloos geweld

Volgens een bestuurslid van Phenix is hun clublid slachtoffer geworden van zinloos geweld. Bij de leden van de voetbalclub bestond grote behoefte aan een gezamenlijk gebaar, zegt hij. De stille tocht vertrekt vanaf het voetbalveld van Phenix en eindigt op de plek waar de mishandeling plaatshad.

Volgende week woensdag om 18.30 uur begint de tocht bij het sportpark van Phenix, aan de Zuid Esmarkerrondweg. De stoet loopt daarna naar de plek waar de 26-jarige Enschedeër de fatale klap kreeg; in de Haverstraatpassage, op de hoek met de Oude Markt.

