Man (26) overleden na zware mishandeling in centrum Enschede

De 26-jarige man uit Enschede die afgelopen weekend in de Twentse stad na een zware mishandeling in het ziekenhuis belandde, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandag.

De heftige mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.45 uur in de Haverstraatpassage, in het centrum van Enschede. Omstanders verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, terwijl een getuige agenten in de buurt aansprak. De man werd daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vuist in gezicht slachtoffer

Op schokkende beelden van de mishandeling is te zien hoe twee groepen het met elkaar aan de stok lijken te hebben. Een van de vechtersbazen slaat op een gegeven moment het slachtoffer met een vuist in het gezicht, waarna de man met een harde smak op zijn achterhoofd valt. Het slachtoffer blijft daarna roerloos op de stoep liggen.

De vechtersbazen gaan daarna eerst ook nog achter andere mannen aan, maar al snel breekt er paniek uit over de man die voor dood op de grond ligt. Ondertussen rennen omstanders naar het slachtoffer toe en ontfermen zich over hem.

Verdachten melden zichzelf

Een dag na de mishandeling meldden een aantal mannen zich bij de politie die aangaven betrokken te zijn geweest bij de zware mishandeling. Ze zijn aangehouden op het politiebureau en worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Het slachtoffer vocht in het ziekenhuis voor zijn leven, maar maandag bezweek de Enschedeër alsnog aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de toedracht van de zware mishandeling is. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.