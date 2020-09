Stille tocht in Rotterdam voor verdronken peuter Viënna (2)

Tientallen vrienden, familie en buurtgenoten lopen dinsdagavond mee in een stille tocht voor de 2-jarige Viënna. Het meisje verdronk afgelopen vrijdag in een met kroos bedekte vijver in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Het tragische ongeluk maakte veel indruk in de buurt.

De peuter was aan het begin van de avond in een speeltuin aan het spelen toen ze uit het zicht verdween van een ouder gezinslid. Een wijkagent, die toevallig in de buurt was, werd aangesproken, waarna er direct alarm werd geslagen. Meerdere agenten zochten vervolgens in de omgeving naar het vermiste meisje.

Lees ook: Vermist meisje (2) dood gevonden in vijver Rotterdam-Beverwaard

Toen Viënna maar niet gevonden werd, besloot de politie hulp van de brandweer in te schakelen. Op aanwijzingen van omwonenden zochten duikers in wateren in de buurt omdat het vermoeden was dat ze daarin terecht was gekomen. Even later werd het levenloze lichaam van de peuter uit het water aan de Sterkenburgsingel gehaald.

Knuffels en bloemen

Een nachtmerrie waarvan iedereen hoopt dat het ouders nooit zal overkomen. De tragische dood van Viënna heeft dan ook diepe indruk gemaakt in Beverwaard. Op de plek van het drama hebben buurtbewoners knuffels en bloemen neergelegd voor het verdronken meisje.