Vermist meisje (2) dood gevonden in vijver Rotterdam-Beverwaard

Een 2-jarig meisje dat vrijdagavond als vermist werd opgegeven, is later op de avond dood teruggevonden in een vijver in Rotterdam-Beverwaard.

Het meisje is aan het begin van de avond in een speeltuin aan het spelen, als ze plotseling aan de aandacht van een ouder gezinslid ontsnapt. Een wijkagent, die toevallig in de buurt is, wordt door het familielid van de peuter aangesproken. Er wordt direct een zoekactie gestart, waarbij door meerdere agenten naar het meisje wordt gezocht. Als het kind niet wordt aangetroffen, besluiten agenten de hulp van duikers van de brandweer in te schakelen om de wateren in de buurt te doorzoeken.

Die treffen het meisje kort daarna aan in een vijver langs de Sterkenburgsingel. Er is nog geprobeerd om het kind te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

Beeld: Video Duivestein