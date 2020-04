'Stiefzoon' van Elly Leeflang: 'Ik bezocht haar elke paar dagen, ineens was ze weg'

Er is nog steeds heel veel onduidelijk over de vermoedelijke dood van Elly Leeflang. Haar lichaam zou afgelopen donderdag gevonden zijn in haar flat aan de Gratamastraat in Rotterdam. Maar wat is er met haar gebeurd? En hoe lang is ze al dood? Marcel, die als een zoon was voor Elly en vaak bij haar over de vloer kwam, doet zijn verhaal.

Marcel Kuyt kende Elly al sinds 1997. Zijn vader kreeg in die tijd een relatie met haar. “Drie jaar lang waren ze samen. Elly kwam veel bij ons over de vloer, het was een enorm lieve vrouw”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

‘Strikt, maar heel gezellig’

Toen de relatie in 2000 uit ging, hielden Marcel en zijn vader contact met Elly. “Ze heeft twee kinderen, maar daar heeft ze amper contact mee. Ik was als een zoon voor haar, zo close waren we.”

“Elly was een nette vrouw. Ze was strikt, maar heel gezellig”, vervolgt Marcel. “Toen mijn vader zes jaar geleden overleed, hielden wij contact. We kwamen vaak bij elkaar over de vloer en ik ging vaak langs bij haar met mijn dochter.” Toen kwam een nieuwe vriend in Elly’s leven: Jan.

‘Ineens was ze weg’

Jan woonde ook in Rotterdam en was vaak bij Elly thuis. “Ik kwam regelmatig bij ze over de vloer en kende Jan dus ook. Maar op een gegeven moment was Elly er ineens niet meer”, vertelt Marcel. “Jan vertelde mij dat ze in een verzorgingshuis in Zandvoort zat en dat het niet goed met haar ging.”

Hij zei dat Marcel een keer mee mocht om Elly te bezoeken, maar het kwam er maar niet van. “Een paar keer heb ik ernaar gevraagd, maar hij stelde het steeds uit. Ik wilde Elly graag zien of spreken, maar dat is helaas nooit gebeurd”, betreurt de ‘stiefzoon’.

Toen hij dit weekend hoorde dat Elly’s lichaam waarschijnlijk gevonden was, schrok Marcel enorm. “Ik was er helemaal stuk van. De laatste keer dat ik haar zag, was ze wel ziek, maar ging het nog goed met haar en zei ze dat ze me snel weer zou zien.”

Buurt voelt zich misleid

Buurtbewoners vertelden zaterdag hetzelfde verhaal aan Hart van Nederland. Jarenlang hoorden zij niets van hun buurvrouw Elly Leeflang. Haar “goede vriend” Jan vertelde aan hen dat ze in Zandvoort in een verzorgingshuis lag en dat het goed met haar ging. Ondertussen zorgde hij voor haar huis. Jan is in januari van dit jaar overleden.

Lees ook: Elly lag ‘vermoedelijk al jarenlang’ dood in haar huis, buren voelen zich misleid

Op 19 maart van dit jaar werd Elly Leeflang als vermist opgegeven. Afgelopen donderdag haalde de politie een lichaam uit haar flat in Rotterdam. Marcel ging direct nadat hij het nieuws hoorde naar de politie om zijn verhaal te doen. Die kan nog niets over de zaak zeggen en hoopt dinsdag meer informatie kunnen te geven.