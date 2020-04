Elly Leeflang (72) lag 'vermoedelijk al jarenlang' dood in haar huis, buren voelen zich misleid

Er schuilt een bizar verhaal achter de dode vrouw die donderdag is gevonden in een woning aan de Gratamastraat in Rotterdam. Buurtbewoners vertellen zaterdag aan Hart van Nederland dat het gaat om hun 72-jarige buurvrouw Elly Leeflang, van wie zij dachten dat ze in een verpleeghuis zat.

Jarenlang hoorden ze niks van Elly. De buren kregen van Elly’s ‘goede vriend’ Jan steeds te horen dat ze naar een verzorgingstehuis was overgeplaatst en dat het goed met haar ging. Nu de politie een lijk heeft ontdekt in Elly’s huis, lijkt dat verhaal een rookgordijn.

Buurt op onderzoek uit

Vriend Jan, die vlakbij woont, overleed in januari van dit jaar. Vanwege zijn dood startten buren een speurtocht naar Elly. Ze wilden nu wel weer eens in contact komen met haar en zochten het zorgcentrum op dat Jan had genoemd. Dat tehuis bleek niet te bestaan en Elly werd nooit gevonden.

Op 19 maart is Elly als vermist opgegeven. In het onderzoek naar haar verblijfplaats haalde de politie afgelopen donderdag een lijk uit haar huis. Tot grote schrik van de buurt. “Ik weet niet beter dan dat zij al drie jaar in een zorgcentrum woonde”, aldus een buurman.

Hij zag donderdag rechercheurs in witte pakken het huis van Elly uitkammen. Ze kwamen volgens de buurman met lichaamsdelen naar buiten.

Wat is er gebeurd met Elly Leeflang?

In de buurt gaan de wildste verhalen rond over de dood van Elly. Is ze op natuurlijk wijze overleden of was het een ongeluk? Of misschien toch een misdrijf? Sommige buren vermoeden dat ‘vriend’ Jan de dood van Elly stilhield zodat hij haar AOW kon opstrijken. Jan had schulden, weet een buurman die hem geregeld sprak.

Een buurvrouw vindt het opvallend dat ze niks geroken heeft, terwijl Elly waarschijnlijk al voor langere tijd in het huis lag. “Normaal gesproken zou je dan de ontbinding wel gaan ruiken. Ik heb ook geen vliegen gezien. Daarom denk ik dat ze in een vrieskist heeft gelegen”, aldus de buurvrouw.

De politie wil aan Hart van Nederland niet bevestigen dat het gevonden lichaam in de woning het lichaam is van Elly Leeflang. Wel meldt de politie dat het ‘vermoedelijk gaat om de bewoner van het huis’ en dat ze niet recent is overleden.

Het onderzoek naar de dood aangetroffen vrouw loopt nog. Daarbij sluit de politie een misdrijf niet uit.