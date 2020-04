Grootschalig onderzoek naar overleden vrouw in woning in Rotterdam

De politie start een grootschalig onderzoek naar de overleden vrouw die gistermiddag is aangetroffen in een woning in Rotterdam.

Haar lichaam werd gevonden in een woning aan de Gratamastraat in Rotterdam-Alexander. Vermoedelijk gaat het om de bewoonster en is ze niet recent overleden.

De vrouw stond sinds 19 maart van dit jaar nog gemeld als vermist bij de politie. Het onderzoek naar haar verblijfplaats leidde naar de woning, waar haar lichaam werd gevonden.

Mensen die meer weten over de doodsoorzaak van de vrouw worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.