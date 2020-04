Dode vrouw gevonden in woning Rotterdam

In een woning in de Gratamastraat in de Rotterdam is een overleden vrouw gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit. Rechercheurs en forensische opsporing doen onderzoek.

“We doen uitgebreid onderzoek”, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland. “We doen nu sporenonderzoek en stellen bewijsmateriaal veilig. Dat kun je maar één keer goed doen.”

Hoe de vrouw is overleden, kan de politie nog niet vertellen. “Na het sporenonderzoek, gaan we verder onderzoeken hoe zij om het leven is gekomen. Als blijkt dat dat is gebeurt door een misdrijf, onderzoeken we verder.”

ANP