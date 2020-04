Stichting roept op tot vrijmarkt in voortuin tijdens Koningsdag: 'Donaties belangrijker dan gezondheid?'

Door de maatregelen tegen het coronavirus is de traditionele vrijmarkt met Koningsdag dit jaar verboden. Toch roept Stichting Hartekind op om maandag in eigen voortuin spullen te verkopen voor het goede doel. Ouders van ‘hartekinderen’ vinden de oproep ongepast.

“Juist voor mijn hartekind wil ik dat mensen maandag binnenblijven”, aldus Monica Poelman uit Roermond. Haar 5-jarige zoontje DaviĆ«n heeft meerdere complexe hartafwijkingen en zit vanwege zijn zwakke gezondheid al weken gekluisterd aan huis.

“We zijn heel voorzichtig met hem”, vertelt Monica. “Hij wordt afgeschermd van alles en iedereen in deze coronatijd. En dan doet de stichting een oproep aan mensen en kinderen om naar buiten te gaan.”

‘Donaties belangrijker dan gezondheid?’

Niet alleen is de vrijmarkt verboden, ook spullen verkopen in je eigen voortuin mag dit jaar niet. Monica vindt de oproep van de Stichting Hartekind dan ook niet kunnen. “Het mag gewoon niet en is gevaarlijk. Zeker voor kinderen die extra kwetsbaar zijn. Ik krijg er een naar gevoel bij. Zijn donaties belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen?”

Monica is niet de enige ouder van een ‘hartekind’ die de oproep vreemd vindt. “Als moeder van een hartekind ben ik erg dankbaar voor jullie inzet, maar deze oproep vind ik zeer ongepast”, aldus een moeder in reactie op het Facebookbericht van de stichting.

Lees ook: Nederlanders laten Koningsdag dit jaar massaal aan zich voorbijgaan

Onder het bericht zijn alleen maar afkeurende reacties te vinden. Toch is de oproep nog niet verwijderd of aangepast. Tot ergernis van Monica Poelman. “Wat mij betreft verwijderen ze de post, of zeggen ze dat het toch niet zo’n goed plan was. Natuurlijk, donaties zijn welkom en onderzoeken naar hartafwijkingen zijn hard nodig, maar niet op deze manier.”

Digitale vrijmarkt

Wil je toch je spullen verkopen voor het goede doel, of voor je eigen portemonnee? Er worden nu allerlei initiatieven bedacht voor online vrijmarkten. Die zijn wel toegestaan.

Bekijk hieronder de oproep van de Stichting Hartekind op Facebook.