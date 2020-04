Nederland laat Koningsdag dit jaar massaal aan zich voorbijgaan

Nederlanders laten de viering van Koningsdag dit jaar massaal aan zich voorbijgaan. Ruim de helft van de Nederlanders (56 procent) blijft thuis en viert de verjaardag van de koning dit jaar niet.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 2500 mensen. Door de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn alle festiviteiten verboden. En ook het bezoek van de koning aan de Limburgse stad Maastricht is afgelast. Daarnaast geldt nog altijd de regel dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Drukte op straat

Toch bleek ook dit weekend dat veel mensen klaar lijken te zijn met het verplichte thuiszitten. Op verschillende plekken in ons land trekken Nederlanders er massaal op uit. Tot grote woede van veel burgemeesters.

Lees ook: Wederom te druk op verschillende plekken in Nederland: ‘Blijf thuis!’

De toenemende drukte op straat baart ook meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) zorgen. Een derde van de Nederlanders zegt zich alleen zorgen te maken als andere mensen geen 1,5 meter afstand houden op straat.

Lees ook: Dit jaar wordt de warmste Koningsdag (Woningsdag) ooit

Gezellig even de stad in met Koningsdag zit er, ondanks het voorspelde mooie weer, voor de meeste Nederlanders (65 procent) dit jaar dan ook niet in. Bijna een derde (31 procent) is van mening dat dat wel moet kunnen.