In heel Nederland mag er vanaf middernacht weer binnen worden gesport. Veel gyms willen geen seconde langer wachten met de volledige opening. Ze gingen gelijk om klokslag twaalf uur weer aan de slag.

In Voorburg staat er bij Active Ladies een les XCORE op het programma . Binnen een half uur waren alle 22 plekken gereserveerd. Om op het late tijdstip geen geluidsoverlast in de omgeving te veroorzaken wordt er gewerkt met koptelefoons.

24 uur open

Bij Snap Fitness Tilburg hopen ze de komende tijd niet meer dicht te gaan. Ook daar zijn de eerste tijdslots na middernacht allemaal volgeboekt. Pas diep in de nacht wordt het weer wat rustiger. De sportschool in Tilburg is een club die 24 uur per dag op is. Ze hopen de komende tijd niet meer dicht te hoeven.

Sportscholen moeten zich alle coronaregels houden Zo mogen er niet teveel mensen tegelijk binnen zijn en wordt er gewerkt met een reserveringssysteem. Ook moeten er net als in restaurants ook looproutes op de grond worden aangegeven. Een grote heropeningsmoment zit er dan ook niet in, maar de sportscholen zijn al lang weer blij dat ze hun deuren eindelijk weer mogen openen.