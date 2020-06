Sportscholen en sauna's bereiden zich voor op opening 1 juli

Het Outbreak Management Team (OMT) brengt maandag opnieuw advies uit aan het kabinet. Woensdag 24 juni zullen de betrokken ministers zich beraden op het aangekondigde versoepelingspakket van 1 juli. Daarin komen onder meer de opening van sportscholen, kantines en sauna’s aan de orde.

Zoals de meeste sauna’s in Nederland is Eveline Colijn van Fort Resort Beemster ook druk bezig om alle aanpassingen te doen voor de opening op 1 juli. De afgelopen weken is er intensief overleg geweest vanuit de sauna branche met het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanvankelijk lag er een handreiking met beperkte maatregelen voor sauna’s, maar dat zou een faillissement betekenen voor sauna-eigenaren. Colijn denkt dat de sauna’s gewoon open kunnen.

Lees ook: Sportscholen overhandigen petitie die ruim 121.000 keer is ondertekend: ‘Wij zijn niet vies’

Corona-maatregelen

Wel moeten sauna’s rekening houden met andere regels. “Op elke deur komt er een sticker waarop staat wat het maximaal aantal personen is dat in de sauna mag. We hebben saunameesters die rondlopen om de boel in de gaten te houden en die extra gaan schoonmaken. Ook in bad mogen er maar een x aantal mensen”, zegt Colijn over de te nemen maatregelen.

Ook bij sportschool 356 Fitness in Amsterdam zijn ze druk al druk bezig om alles om te bouwen naar de nieuwe maatregelen. Ondanks dat er bij 356 Fitness buiten gesport wordt, zijn ze blij dat ze vanaf 1 juli open kunnen. Zo kunnen er meer leden gebruik maken van de faciliteiten vertelt eigenaar Jan Key.

Reserveren voor de sportschool

De sportschool houdt rekening met de 1,5 meter afstand en mensen moeten gaan reserveren. Ook zal men in shifts de sportschool moeten bezoeken en moet men de hygiëne-regels volgen. “Wij verwachten straks van iedere sporter dat hij of zij na gebruik zelf het apparaat schoonmaakt”, aldus Key.