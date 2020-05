Al ruim 121.000 keer is hij ondertekend: de petitie om sportscholen eerder open te laten gaan. De petitie werd door initiatiefnemer Roxanne van Berkel via een videoverbinding overhandigd aan Tweede Kamerleden. “Wij zijn geen vieze sportschool, integendeel”, begon de sportschoolhouder haar pleidooi.

Door de coronamaatregelen moeten sportscholen tot 1 september gesloten blijven. Voor sportschoolhouder Roxanne is dat een “mokerslag”. Zeker omdat premier Mark Rutte begin mei in een persconferentie zei dat sportscholen nou eenmaal een plek zijn waar niet goed wordt schoongemaakt.

Maatregelen genomen

“Er wordt gezegd dat wij een vieze branche zijn en dat wij de boel niet schoon houden. Dat is gewoon niet waar”, zegt ze tegen Hart van Nederland. In haar sportschool WorkoutCentre Be You in Hendrik-Ido-Ambacht heeft ze verschillende maatregelen genomen zodat ze aan de richtlijnen van gezondheidsdienst RIVM voldoet.

Zo brengt ze sporttoestellen naar buiten, heeft ze verschillende sporttoestellen afgeplakt, is met stickers een looproute aangegeven en mogen de toiletten en kleedkamers niet gebruikt worden. “Als het moet, kunnen we zelfs plexiglasplaten tussen de toestellen zetten”, zegt Roxanne.

‘Kan niet langer’

Maar vooralsnog is dat volgens de overheid niet genoeg. Op 4 mei startte Roxanne daarom een petitie, die inmiddels ruim 121.000 keer is ondertekend. “Het is terecht dat de petitie zo vaak is ondertekend”, aldus Roxanne.

“Het is niet meer dan normaal”, vervolgt ze. “Al jaren zeggen we dat sporten gezond is en dat we allemaal die mogelijkheid moeten hebben, en nu wordt alles ineens ingetrokken. Dit kan zo niet langer.”

Overhandiging via videoverbinding

Via een live verbinding met verschillende Kamerleden overhandigde ze dinsdag de petitie. Het was voor het eerst dat een petitie door middel van een videogesprek werd overhandigd. In een lege sportschool legde Roxanne uit waarom ze zo snel mogelijk weer open wil. “Wij maken elke dag onze apparaten schoon en we kunnen makkelijk anderhalve meter afstand waarborgen.”

Roxanne zegt tot slot dat sportscholen geen dag langer meer kunnen wachten tot ze open kunnen. “Ik heb nog nooit gezien dat mensen zo veel spiermassa zijn verloren. Dit zit me heel erg hoog, want het is nog maar de vraag of we overeind kunnen blijven.”