Een sporthal in het Drentse Roden is in de nacht van zondag op maandag volledig afgebrand. In de sportschool heeft kickbokstrainer Hans T. eerder lesgegeven. Hans T. staat als verdachte terecht vanwege seks met een minderjarige en het bezit van kinderporno.

T. werd begin dit jaar veroordeeld tot een celstraf van 32 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens het misbruiken van zijn pupil Anne. De zaak loopt nog in hoger beroep. T. mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Het is nog niet bekend wanneer deze zaak dient.

Volgens buurtbewoners geeft T. ondanks het nog lopende beroep les in de sportschool. Zijn advocaat kan dit bevestigen noch ontkennen, laat aan Hart van Nederland weten dat T. geen minderjarigen les mag geven, maar wel volwassenen.

Opvallend detail

Het verhaal van Anne kwam zondagavond aan bod in het televisieprogramma Geraldine en de vrouwen. Enkele uren later werd er brand ontdekt in de sporthal aan de Kamplaan. Of er een verband is tussen de uitzending en de brand, wordt uitgezocht door de politie.

Anne, nu 22 jaar, zegt van haar veertiende tot haar zeventiende bijna dagelijks misbruikt te zijn door Hans T. “Ik was heel erg afhankelijk van hem, na wat hij mij heeft wijsgemaakt”, vertelde ze eerder aan Hart van Nederland. “Ik kan kickboksen met of zonder hem, maar als iemand je wijsmaakt dat je zonder hem niks gaat bereiken en niks waard bent, dan ga je dat op den duur zelf geloven.”

Lees ook: Anne werd jarenlang misbruikt door haar coach en wil gerechtigheid

Hij isoleerde haar volledig, zei ze verder. “Hij heeft heel slim mijn sociale kring weggehaald, waardoor ik niemand meer had om erover te praten.”

(Tekst gaat verder onder tweet)

Ik kijk Geraldine en de vrouwen.. crying all over the place. Al die vrouwen maken zo intens veel pijn en ellende door omdat ze verkracht zijn. Dit breekt echt mijn hart.. 💔 — RW (@CoteAnonyme) October 31, 2020

‘Gevaar voor maatschappij’

Dapper las Anne begin dit jaar in de rechtbank haar verklaring voor. “Ik wilde duidelijk maken hoe hij mij echt heeft gemanipuleerd”, zei ze na afloop van de zitting. “Daarnaast vond ik het heel belangrijk dat er een keer werd gezien wat het met mij heeft gedaan en nog steeds doet. En dat hij een gevaar is voor de maatschappij.”

Ze sprak de hoop uit dat andere slachtoffers haar zouden volgen. “Laat het een voorbeeld zijn voor anderen die ook met seksueel misbruik te maken hebben gehad en bang zijn om ermee naar buiten te komen.”

Lees ook: Coach jaren later alsnog veroordeeld voor misbruik kickbokser Anne

Beeld: Persbureau Meter