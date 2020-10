Een levensgevaarlijk tafereel op de A2 bij Eindhoven afgelopen vrijdagmiddag: een spookrijder in een Renault Twingo reed daar tegen de richting in en zorgde voor veel chaos.

Op dashcambeelden is te zien hoe de Twingo in tegengestelde richting een afslag oprijdt en daar bijna frontaal met een vrachtwagen botst. De chauffeur kan nog net op tijd remmen en uitwijken. Ook de bestuurder van de auto van waaruit de beelden zijn gemaakt moet flink op de rem trappen.

Zonder kleerscheuren

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er vrijdag geen melding is binnengekomen van een spookrijder of ongeluk. Dat betekent dat de veroorzaker van de gevaarlijke situatie waarschijnlijk wonder boven wonder geen ongeluk heeft veroorzaakt en zonder kleerscheuren thuis is gekomen.