Verdwaalde spookrijder fietst op vouwfietsje door IJtunnel in Amsterdam

Verdwaalde fietsers komen regelmatig uit op plekken waar ze niet horen. Dit keer belandde een man op een vouwfietsje in de IJtunnel in Amsterdam. Hij reed ook nog eens aan de verkeerde kant van de weg.

Het ziet er ietwat komisch uit, maar het is levensgevaarlijk. De politie deelt vrijdag een video van een man op een vouwfiets die spookrijdend door de IJtunnel fietst. De tunnel van meer dan anderhalve kilometer lang is bedoeld voor auto’s.

Even vol in de ankers voor een spookrijdende fietser in de IJtunnel.

Betrokkene met een bekeuring op zak onder begeleiding de tunnel uit laten fietsen! 🚴🏻‍♂️ pic.twitter.com/DGykVUSlJS — Team Hoofdwegen Amsterdam (@POL_Hoofdwegen) May 21, 2020

Lees ook: Pas op! Steeds meer voetgangers en fietsers op de snelweg

Onder begeleiding de tunnel uit

De politie laat op sociale media weten donderdagnacht “even vol in de ankers” te moeten voor de spookrijdende fietser. Om een ongeluk te voorkomen is één rijbaan afgesloten en is de fietser onder begeleiding van de politie de tunnel uit gefietst.

De man een bekeuring heeft gekregen van de agenten.

Lees ook: Fietsers massaal door de IJtunnel in Amsterdam

Beeld: politie