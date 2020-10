De bestuurder die vorige week met een Renault Twingo tegen het verkeer op de A2 bij Eindhoven inreed is opgespoord. Het gaat om een 69-jarige vrouw uit het naburige Bergeijk.

Levensgevaarlijke taferelen afgelopen vrijdagmiddag op de ring van Eindhoven: een spookrijder rijdt daar straal tegen het aanrazende verkeer in. Automobilisten moeten midden op de snelweg met hoge snelheid vol op de remmen staan om een botsing te voorkomen.

Botsing maar net voorkomen

Op dashcambeelden is te zien hoe de Twingo in tegengestelde richting een afslag oprijdt en recht op een vrachtwagen afrijdt. De chauffeur kan nog net op tijd uitwijken en zo een frontale botsing voorkomen.

Bekijk video: Verdwaalde spookrijder fietst op vouwfietsje door IJtunnel in Amsterdam

Ook de bestuurder van de auto van waaruit de beelden zijn gemaakt moet flink op de rem trappen. Vervolgens lijkt de Twingo naar de vluchtstrook uit te wijken. Hoe het de spookrijder verder is vergaan blijft onduidelijk.

Spookrijder is rijbewijs kwijt

Bij de politie waren geen meldingen van de spookrijder binnengekomen, maar aan de hand van de opmerkelijke beelden van het gevaarlijke incident werd alsnog een onderzoek ingesteld. Uiteindelijk is het dus gelukt om de bestuurder te achterhalen.

Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd. Het is niet duidelijk hoe lang de Bergeijkse haar ‘roze papiertje’ kwijt is. De spookrijder heeft ook een boete gekregen wegens ‘keren op de snelweg’. Bovendien wordt haar rijgeschiktheid onderzocht.