Parasols de lucht in door spectaculaire windhoos bij zwemplas, paniek bij vakantiegangers

Bij een zwemplas in het Limburgse Oostrum raasde vrijdagmiddag een windhoos tussen de vele aanwezige vakantiegangers. Die was zo krachtig dat luchtbedden, handdoeken en parasols de lucht in vlogen. Volgens ooggetuige Nancy Wesseling werd zelfs een kind meegesleurd. “We zagen een jongetje tuimelen.”

Nancy en haar gezin zijn heerlijk op vakantie op camping Parc de Witte Vennen. Daar hebben ze een seizoensplek, dus ze komen er regelmatig. Maar een natuurfenomeen als dit hadden ze bij de zwemplas van de camping nog niet gezien. Nancy pakte snel haar telefoon erbij en legde de spectaculaire windhoos vast op camera.

Veel gegil

Op de beelden is te zien dat parasols en luchtbedden de lucht in worden getrokken door de wervelwind. Levensgevaarlijk, beseft ook Nancy zich. “Het was wel spannend, er was een hoop gegil. Wij zaten aan de andere kant, veilig gelukkig. Mijn dochter moest wel huilen van de schrik.” Verschillende mensen renden hard weg om dekking te zoeken.

Lees ook: Tornado gespot bij Nederlandse grens: ‘Ik dacht dat er een vliegtuig was neergestort’

Voor zover Nancy weet is er niemand gewond geraakt door de rondvliegende spullen. De windhoos duurde gelukkig niet heel lang. “Het was vrij snel weer verdwenen. Iedereen was erg geschrokken. Je zag veel ongeloof.”

Nancy en haar gezin zijn na de windhoos gewoon weer gaan genieten van het lekkere weer, maar niet iedereen zag dat nog zitten. “Er zijn wel wat mensen naar huis gegaan. Die hebben hun spullen gepakt en zijn vertrokken. We zagen ook nog een jongen in een boom klauteren om een luchtbed naar beneden te halen.”