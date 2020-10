Eerbetoon aan overleden Kever-gek Peter uit Uden op speciale coronatentoonstelling

In het Brabantse Uden is dit weekeind een tentoonstelling geopend met spullen van dorpsbewoners die herinneren aan de eerste coronagolf. Udenaar Peter van der Zanden overleed in maart. Hij was een Volkswagen Kever-fanaat en van hem is een bijzondere herinnering te zien in het ‘Kronamuseum’.

Nog altijd mist Dorothée Verstegen haar man Peter elke dag. Hij overleed op 31 maart aan de gevolgen van het coronavirus. Peter werd slechts 58 jaar. In het Kronamuseum is dit weekend een speciale tentoonstelling geopend over de impact van het coronavirus op de bewoners van Uden. Blikvanger is de gouden deur van een Volkswagen Kever. Deze deur hoort bij de Kever die Peter aan het opknappen was.

Kever-gek

Peter was Keverliefhebber in hart en nieren. “Peter zou trots zijn als hij had geweten dat zijn mooie Kever onderdeel zou uitmaken van een tentoonstelling”, vertelt Dorothée aan Hart van Nederland. “Hij zou het fantastisch vinden om met zijn mooie gouden Kever in de belangstelling te staan.”

Maar niet alleen Peter was Kever-gek, ook zijn broers en neven en nichten zijn dol op het bekende Volkswagentje. Bij Peters uitvaart vormden vele Kevers een erehaag.

Eerbetoon

De broers van Peter zijn samen met zijn zoon Luuk inmiddels hard aan het sleutelen om de gouden Kever helemaal op te knappen. Het is de bedoeling dat Luuk op zijn achttiende verjaardag, op 18 maart 2021, de Kever krijgt overhandigd. Dat was het plan van Peter, die zelf al tijden sleutelde aan de auto.

Maar dat wordt nu een race tegen de klok en daarom is de familie nu op zoek naar hulp. Sponsors, extra handen, alles om de kever – als eerbetoon aan Peter – vóór de verjaardag van Luuk af te krijgen. “Het is prachtig wat ze doen”, zegt Dorothée zichtbaar emotioneel. “Het waren eerst de drie broers, maar nu staat mijn zoon tussen de twee die er nog zijn.”