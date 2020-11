Man gooit Snickers met geheim ingrediënt over gevangenismuur

De politie heeft zondagmiddag in Roermond een 27-jarige man opgepakt die eerder die dag twee Snickers over de muur van de gevangenis had gegooid. De bewakers die het zagen gebeuren, vertrouwden het niet en onderwierpen het snoepgoed aan nader onderzoek.

Daarbij bleek de zoetigheid naast chocolade en pinda’s ook een ander ingrediënt te bevatten: in totaal zat er vijftien gram hasj in, maakte de politie bekend. De bewaking zag op camerabeelden dat de man iets over de muur gooide en sloeg alarm.

Lees ook: Gevangenis wil 170.000 euro schade door ontsnappingspoging verhalen op verdachten

Aangehouden

De man was inmiddels weggerend, in een auto gestapt en vertrokken. De gevangenis gaf de politie het signalement van de verdachte door en in welke auto hij reed. Niet veel later zagen agenten de auto in Roermond rijden en konden ze de man aanhouden. Na verhoor op het politiebureau werd hij vrijgelaten, in afwachting van zijn straf.

ANP