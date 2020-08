Slecht nieuws voor Nicole van Elteren in Malawi. Ze kreeg afgelopen weekend te horen dat haar doodzieke dochtertje Teleza definitief geen Nederlands paspoort krijgt. De elf maanden oude baby moet hier dringend een hartoperatie ondergaan.

“Op basis van alle documenten is wederom besloten dat het om een zwakke adoptie gaat”, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een bericht aan de adoptiemoeder. De Nederlandse familie is wel weken bezig om het belangrijke document voor Teleza te regelen.

‘Enorm bittere pil’

Het is volgens Lilian van Elteren, moeder van Nicole, een enorm bittere pil. “We zijn er nog steeds honderd procent van overtuigd dat het geen zwakke adoptie is”, zegt ze. “Nicole heeft nu een advocate in Nederland ingeschakeld, want ze stapt naar de rechter. Voor de operatie is het te laat, maar dat paspoort moet er komen.”

De elf maanden oude Teleza moet snel een levensreddende operatie in Nederland ondergaan omdat ze anders niet lang meer te leven heeft. Het meisje werd drie dagen na haar geboorte naar het weeshuis van Nicole gebracht omdat haar moeder overleed na de bevalling.

Al snel bleek de baby vier gaatjes in haar hart te hebben en die moeten zo snel mogelijk worden gedicht. De belangrijke operatie moet in Nederland worden gedaan, want door de slechte gezondheidszorg in Malawi is het daar niet mogelijk.

Naar de rechter

Naast de gang naar de rechter zijn Nicole en haar familie in Nederland ook bezig om een crowdfundactie te starten. “Zonder paspoort krijgt Teleza namelijk geen burgerservicenummer en dan is het ook niet mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten.”

Ze hebben het Leidse ziekenhuis waar het doodzieke meisje geopereerd zou worden gevraagd hoeveel de operatie gaat kosten. “Ze gaven een indicatie van 150.000 euro. Dat is dus het streefbedrag”, aldus Lilian.

Het is nu wachten tot het benodigde visum binnen is zodat alles in gang kan worden gezet om Nicole en Teleza zo snel mogelijk hier te krijgen. “Als die documenten binnen zijn geven wij het door aan een gespecialiseerde ambulancedienst”, legt Lilian uit. “Dan zullen zo snel mogelijk een arts en een verpleegkundige het vliegtuig pakken naar Malawi.”