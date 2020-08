Elf maanden oude Teleza uit Malawi gaat dood zonder Nederlands paspoort

Voor Nicole van Elteren en haar dochtertje Teleza ziet de toekomst er niet goed uit, tenzij het ministerie van Buitenlandse Zaken haast maakt. Het elf maanden oude meisje uit Malawi moet namelijk snel een levensreddende hartoperatie in Nederland ondergaan. Anders gaat ze dood.

De 34-jarige Nederlandse heeft een weeshuis in Malawi met achttien kindjes. Eén van de kindjes die ze daar opvangt, is de ernstig zieke Teleza. De baby heeft vier gaatjes in haar hart, die snel gedicht moeten worden. Door de slechte gezondheidszorg is zo’n operatie onmogelijk in het Afrikaanse land. Daarom moet Teleza zo spoedig mogelijk naar Nederland.

Nicole besloot haar te adopteren. In Malawi was alles heel snel geregeld, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ligt echter dwars. “Het is onbegrijpelijk”, vertelt Nicole aan Hart van Nederland. Ze is al bijna twee maanden bezig om een Nederlandse paspoort te krijgen voor de Teleza. Zonder dat document is een operatie in Nederland praktisch onhaalbaar.

Adoptie niet erkend

“Ik heb alle documenten naar de ambassade in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare gestuurd en die hebben het overgedaan naar Den Haag.” De Nederlandse overheid erkent de “zwakke” adoptie van Teleza door Nicole alleen niet, omdat de familierechtelijke verbanden tussen het kind en de biologische ouders niet zijn verbroken.

Maar volgens Nicole is helemaal niet zo. “De moeder van Teleza is drie dagen na de bevalling overleden. De vader is onbekend.” Ze vindt het vreemd dat ze eerder twee andere meisjes heeft geadopteerd waar ze vorig jaar Nederlandse paspoorten voor heeft aangevraagd.

“In negen dagen was het toen geregeld”, legt ze uit. “Nu zijn we elf maanden verder en is alles veranderd om een reden die niet klopt.” Nicole is daarom in bezwaar gegaan. “Ik wacht elke dag op een antwoord.”

‘Hartje steeds zwakker’

Inmiddels ziet ze Teleza steeds slechter worden. “Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt om haar door middel van opereren te redden.” Het meisje verblijft nog steeds in het weeshuis, aldus de Nederlandse moeder. “Ik heb zelf een zuurstofmachine gekocht. Het enige wat ik kan doen is haar zuurstofgehalte checken. Ik zie dat haar hartje steeds zwakker wordt.”

Ook Nicole’s familie in Nederland maakt zich ernstig zorgen om Teleza. “De vraag is hoelang dit hartje het nog vol gaat houden”, vreest Nicole’s moeder Lilian. “Iedere dag telt, iedere dag is er hoop dat er eindelijk een uitspraak komt voor een paspoort.” De grootmoeder zegt nooit verwacht te hebben dat ze na zeven weken nog steeds aan het strijden zouden zijn.

Hulp uit politiek

Alle hoop is nu gevestigd op een wonder en hulp uit de politiek. Inmiddels trekt ook Tweede Kamerlid Joel Voordewind van de ChristenUnie zich het lot van Teleza aan, bevestigt hij aan Hart van Nederland.

“Voordewind heeft een spoedoproep uitgeschreven naar de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid om dat paspoort zo snel mogelijk te regelen”, weet grootmoeder Lilian. Volgens haar is dat vorige week vrijdag gebeurd. “Het gaat waarschijnlijk nog weken duren, die hebben we echter niet meer.”

Alles staat klaar

Terwijl iedereen wacht op groen licht is alles geregeld om Teleza zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in Leiden te krijgen. Zo is het specialistische transport al rond: een ambulancedienst uit Winterswijk staat al in de startblokken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op vragen van de redactie.