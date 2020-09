Slachtoffers van huiselijk geweld starten crowdfunding om hulplijn te heropenen

Vrijwilligers van stichting Hannah Foundation zijn een crowdfunding gestart om de hulplijn voor huiselijk geweld ‘Hear my voice too’ te heropenen. De hulplijn is sinds 1 juli uit de lucht, omdat er te weinig geld beschikbaar was. De vrijwilligers, die zelf ook bijna allemaal slachtoffer zijn van huiselijk geweld, laten het er niet bij zitten. Zij weten hoe belangrijk een luisterend oor kan zijn.

Stichting ‘Hannah Foundation’ is speciaal opgericht om de hulplijn nieuw leven in te blazen. De stichting richt zich op alle slachtoffers van huiselijk geweld, met als hoofddoel deze groep weer in hun eigen kracht te zetten en zelfredzaamheid te bevorderen en vergroten. Ze zijn volledig afhankelijk van giften. Voor het maken van een goede doorstart is 5000 euro nodig.

‘Slachtoffers voelen zich begrepen’

Vrijwilliger Shalini Lawtan leefde zelf tien jaar met huiselijk geweld. Ze had gewild dat ze in die tijd een hulplijn had kunnen bellen. “Ik heb alles in m’n eentje gedaan. Ik kon niemand bellen, ik durfde niet eens om mijn vriendinnen hierover te bellen”, vertelt de vrouw aan Hart van Nederland. ”De hulpverlening faalde aan alle kanten. Het is zo belangrijk om mensen om je heen te hebben.”

Na tien jaar durfde Shalini haar man eindelijk te verlaten. Ze denkt dat het sneller had gekund, als ze beter was geholpen, en juist daarom strijdt Shalini er nu voor om de hulplijn nieuw leven in te blazen. “Het gaat er om wat de beller wil. Je hoeft maar kleine stapjes te zetten. Als je eerst ons in vertrouwen hebt genomen, durf je daarna misschien een vriendin of familielid in vertrouwen te nemen. Doordat wij het zelf ook hebben meegemaakt voelen zij zich begrepen.”

De crowdfunding loopt tot eind deze week. Bestuurder van de Hannah Foundation Chantal Metten hoopt dat de lijn daarna zo snel mogelijk weer de lucht in kan. “Elke dag dat wij niet bereikbaar zijn voor onze bellers, is een dag dat wij geen informatie kunnen geven, geen slachtoffers kunnen motiveren om te kiezen voor een leven in veiligheid en geen troost kunnen bieden.”