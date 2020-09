Vrouw Den Helder mogelijk om het leven gekomen door huiselijk geweld

De 62-jarige vrouw die zaterdagochtend om het leven was gebracht in Den Helder, is mogelijk het slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Dat is in elk geval een van de scenario’s waar de politie onderzoek naar doet.

Twee mannen uit zijn opgepakt na haar dood. Een van hen is de 36-jarige zoon van de vrouw. De andere verdachte is een 63-jarige man uit “de huiselijke kring van de vrouw”. Over hun precieze band met de vrouw doet de politie geen mededelingen.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt in haar woning aan de Balistraat. De politie heeft na de vondst een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet. Het onderzoek is in volle gang, forensisch experts buigen zich over sporen en getuigen worden verhoord.

Verdachten zitten nog steeds vast

Agenten en een ambulance waren zaterdagochtend naar de woning aan de Balistraat gereden na een melding dat iemand daar hulp nodig had. Binnen vonden ze het stoffelijk overschot van de vrouw. De jongste verdachte werd in het huis opgepakt, de oudere man werd gearresteerd in Beverwijk. Beide verdachten zitten nog vast.

