Sinterklaas komt vandaag aan in het land, maar waar?

Na maanden wachten is het vanmiddag weer zo ver: Sinterklaas komt aan in ons land. Maar waar de goedheiligman en zijn gevolg voet aan wal zetten, is nog de vraag. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek en daarom is de locatie niet vooraf bekendgemaakt.

Vanaf 12.00 kunnen kinderen de landelijke intocht volgen via Zapp op NPO 3. De aankomst van Sinterklaas is dit jaar zonder publiek. De afgelopen week werd volop gespeculeerd over de plek waar de sint en zijn pieten het land binnenkomen. In de eerste aflevering van het Sinterklaas journaal werd gesproken over het fictieve dorpje Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk de rol van burgemeester op zich nam. Later in de week bleken bijna alle plaatsen in het land een optie, toen tientallen burgemeesters in de uitzending meldden dat Sinterklaas welkom is in hun gemeente.

Intocht via livestream

Lokaal zijn verschillende acties bedacht: in Amsterdam is de intocht alleen te volgen via de lokale tv-zender, in Rotterdam is een interactief sinterklaasspel bedacht en gisteren keken kinderen in Den Bosch op school al een stukje van een film. Verschillende andere plekken hebben een livestream georganiseerd. Zo komt Sinterklaas in Soest, Amersfoort en Delft digitaal aan.

In Vorden heeft het Sinterklaascomité iets anders bedacht: ze organiseren een drive-trough. Zo kunnen kinderen alsnog (coronaproof) zwaaien naar de goedheiligman en hun tekeningen geven. Hij zal daarna traditiegetrouw zeggen dat alle kinderen op de avond van de aankomst de schoen mogen zetten.

