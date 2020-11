Sint Maarten in coronatijd: met een visnetje langs de deuren

De coronacrisis vergt bij veel Sint Maarten-lopertjes en gulle snoepgevers wat extra creativiteit. Want hoe kun je op veilige afstand snoep geven?

Vader André Wolters uit Groningen stuurt zijn kinderen met een visnetje op pad. Dit visnetje is bevestigd aan de lampionstokken. “Ik dacht: ik moet toch eens kijken of ik iets kan vinden waardoor kinderen genoeg afstand houden”, vertelt hij. Het netje is uitschuifbaar tot 1.80 meter, ruim voldoende dus om aan de anderhalve meter afstand te komen.

Gefrustreerde kinderen

Even was de vader van drie kinderen bang dat het hele feest niet door zou gaan, maar in Groningen mag het. Zijn kinderen zijn gespannen en gefrustreerd vanwege de coronacrisis. “Voetbal en zwemmen gaat ook al niet door. Dus ik hoopte dat 11 november op zijn minst zou doorgaan. Dit is echt een uitlaatklep voor ze.”

Lees ook: Gemeente adviseert: geef kinderen spruitjes in plaats van snoep met Sint-Maarten

De vader is ook blij voor de ouderen, dat de kinderen langs de deuren gaan. Het zorgt volgens hem voor wat minder eenzaamheid in deze coronadagen. Niet overal in ons land gaan de kinderen langs de deuren. Veiligheidsregio’s en gemeentes mogen zelf beslissen of ze het lampionnetje lopen dit jaar toestaan of afraden.

Sjoelbak

Ans van den Elzen woont in Beverwijk, in de buurt Sint Aagtendorp. Daar wordt Sint Maarten normaal groots gevierd. “Ik krijg hier normaal wel duizend kinderen langs in een paar uur tijd. Ik begin in augustus al snoep in te zamelen.”

Dit jaar zal het wat rustiger zijn in haar straat. Normaal zijn er ook allerlei activiteiten rondom Sint Maarten, maar daar kregen ze dit jaar geen vergunning voor. De gemeente staat het Sint Maarten lopen wel toe. Ans doet dan ook gewoon de deur open voor de kinderen die langs de deuren komen. Ze is van plan een sjoelbak bij de deur te zetten, om de anderhalve meter afstand tussen zichzelf en de Sint Maartenlopers te kunnen bewaren.

Veiligheidsregio’s en gemeenten beslissen

De overheid laat de beslissing om Sint Maarten te vieren dus aan de Veiligheidsregio’s en gemeenten over. Check dus op de site van je gemeente en veiligheidsregio welke adviezen in jouw woonplaats gelden. In het algemeen raadt de overheid aan alleen met het eigen gezin of met een klein, vast groepje langs de deuren te gaan. “Houd rekening met de maximale groepsgrootte en houd minimaal 1,5 meter afstand van de bewoners.”

Met posters kun je bijvoorbeeld aangeven of je liever wel of geen kinderen aan de deur hebt. Onder andere de Veiligheidsregio Groningen maakte posters, die je zelf kunt printen. Ook kun je een lichtje of lampion bij de voordeur plaatsen, als kinderen bij je langs mogen komen om een liedje te zingen.