Gemeente adviseert: geef kinderen spruitjes in plaats van snoep met Sint-Maarten

Aanstaande woensdag, 11 november, is het Sint-Maarten. De dag dat kinderen normaal zingend en met lampionnen in de hand langs de deuren trekken. En om snoep vragen. Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, geef je ze dat niet. Zij zegt: geef kinderen liever spruitjes.

De gemeente roept dit jaar op Sint-Maarten vanwege corona net even anders te vieren dan normaal. Het advies: niet langs de deuren trekken met lampionnen. En niet bedelen om snoepgoed bij mensen aan de deur. Tegelijk biedt de gemeente Amsterdam wel alternatieven, zodat kinderen het feest niet ongemerkt aan zich voorbij hoeven laten gaan.

Lees ook: ‘Ga dit jaar niet langs de deuren met Halloween en Sint-Maarten’

Belonen met ‘iets gezonds’

“Laat uw kindjes aan uw eigen voordeur zeggen”, schrijft de gemeente op haar website. “Gewoon, voor ú. Beloon dat met een snoepje, of ‘iets gezonds’ natuurlijk! Spruitjes bijvoorbeeld. Net wat u het beste vindt. Want dit jaar heeft u dat helemaal zelf in de hand.”

Het spruitjesadvies schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. “Ze zijn gestoord daar en zwaar aangetast door het coronavirus”, reageert iemand op Twitter. Een ander: “Hoe is spruitjes een snack?” Een derde twitteraar vraagt zich af of de spruitjes dan rauw gegeven moeten worden aan de kinderen.

Anderen zijn minder negatief en zien er wel de lol van in. Zo stelt een twitteraard dat dit dé manier is om van ongewenst bezoek aan je deur af te komen. Een ander denkt terug aan de tijd dat ze zelf mandarijntjes kreeg. En daar er blij mee was.

OMG! Spruitjes? Een mandarijn roept al teleurstelling op… 😵 — margriet benak (@MargrietBenak) November 9, 2020

Spruitjes is yuk. Behalve als het echt extreem goed is bereid — aliette boeve 🎶☮♋ (@aliette86) November 9, 2020