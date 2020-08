SGR-garantie op coronavouchers ook voor boekingen na medio maart

Ook vouchers voor door corona geannuleerde pakketreizen die na 16 maart zijn geboekt, worden voortaan gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De regeling is uitgebreid voor iedere waardecheque die aangesloten reisbureaus wegens de pandemie in 2020 hebben uitgegeven. Daarmee zijn alle klanten met zo’n coronavoucher zeker van hun geld als hun reisorganisatie failliet gaat.

Eerder meldde de Consumentenbond dat de voucherregeling van de SGR niet gold voor pakketreizen die na 16 maart zijn geboekt. Klanten zouden daardoor met lege handen achterblijven als hun reisorganisaties dergelijke reizen annuleren, vouchers uitgeven en vervolgens failliet gaan.

Het ontbreken van die bescherming tegen faillissementen leidde tot veel ongerustheid onder klanten, merkten reisbureaus. Brancheorganisatie ANVR verzocht de SGR daarom de regeling uit te breiden. “ANVR is verheugd met het besluit van SGR, dat daarmee gehoor geeft aan ons verzoek”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam nu.

Coronavouchers

De ANVR, waarvan alle leden zijn aangesloten bij de SGR, meldt ook dat de uitgifte van zogeheten coronavouchers langer mogelijk is voor reisorganisaties. Reisbureaus kunnen de vouchers voor geannuleerde reizen nu tot 1 januari 2021 aanbieden, wat vier maanden later is dan aanvankelijk gepland.

