Sekswerkers kunnen niet wachten tot 1 juli: 'Mijn personeel is uitzinnig blij!'

Na drie maanden van verplicht stilzitten mogen vanaf woensdag de sekswerkers weer aan de slag. Bij de BonTon Stripclub in het centrum van Amsterdam kunnen ze niet wachten. “Mijn personeel is uitzinnig blij!”

“We hebben boven palen met rode touwen, zodat mensen gescheiden blijven”, vertelt eigenaar Lotte Alberg. “We hebben stickers op de vloer voor de 1,5 meter. Ook zorgen wij voor voldoende desinfectie en mondkapjes, maar dat is niet verplicht. De dames en heren mogen zelf beslissen of ze een mondkapje willen gebruiken.” Alberg laat verder weten dat de hygiëne altijd al hoog in het vaandel stond. “We hebben de hele dag een schoonmaker, maar dat was vroeger ook al zo.”

Overheidssteun

Ook stripdanseres Bloom is blij dat ze weer aan de slag kan. “Ik heb hier heel veel zin in,” vertelt ze enthousiast. “Ik heb drie maanden niet meer gedanst, dus het is wel weer even wennen. Maar dat komt vast goed!” Doordat sekswerkers en stripdansers geen aanspraak konden maken op regelingen van de overheid, was het voor velen van hen een moeilijke tijd. “Ik heb geld moeten lenen van mijn ouders. De rekeningen lopen gewoon door, dus je moet iets zoeken om te overleven,” laat Bloom weten.

Alberg merkt dat veel van haar meiden met hetzelfde probleem te maken kregen. “We hadden veel dames die de afgelopen maanden zeiden: ‘Het is of huur betalen of eten voor de kinderen.” Nu de stripclub weer open mag, is het dan ook vechten voor een dienst. “We hebben echter maar diensten voor zeven of tien mensen, vroeger konden we vijftien mensen inroosteren. We moeten het verdelen nu.”

Ook de sekswerkers op de Amsterdamse Wallen kijken ernaar uit om woensdag weer aan de slag te gaan. “De Wallen waren de afgelopen tijd het stilste stukje van Amsterdam. Het is nu tijd dat er weer wat mensen komen, al zal het nog niet zo druk worden als het was”, voorspelt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

Gewoon aan het werk

Niet alle sekswerkers zijn momenteel in de stad. Een deel is vanwege de coronacrisis naar het land van herkomst gegaan, met name naar Oost-Europa, omdat ze hier verder niemand hadden, weet Felicia Anna. “Het is nu lastig terug te keren.” De meerderheid gaat volgens haar echter gewoon aan het werk.

“We vragen de klanten of ze coronagerelateerde klachten hebben en ze moeten hun handen wassen en desinfecteren voordat ze binnenkomen,” zegt Felicia Anna. “Na afloop desinfecteren we alles wat is aangeraakt, zoals het bed en de deurknoppen.” Overigens verschilt deze manier van werken niet erg van voorheen. “We houden ons altijd al strikt aan de hygiëneregels, dus dit is niks nieuws.” Gebruik van mondkapjes of handschoenen is volgens haar aan de sekswerkers of klanten zelf.