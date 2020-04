Scholieren na acht weken op zeilschip weer terug in Nederland

Na een bijzondere zeereis, die anders verliep dan was gepland, kwamen zondag 25 havo- en vwo-scholieren aan in de haven van Harlingen. Zeilschip de Wylde Swan meerde aan in de Nieuwe Willemshaven na een zeiltocht van in totaal acht weken.

De scholieren zouden aan boord van zeilschip eigenlijk een rondvaart maken door het Caribisch gebied. Ze stapten begin maart aan boord op Sint Maarten en zouden vanaf daar naar Cuba zeilen. Cuba wilde hen echter niet aan laten meren. Door alle maatregelen tegen het coronavirus konden ze ook niet meer terugvliegen, waarop werd besloten over de Atlantische Oceaan terug te zeilen naar Nederland. Een geplande tussenstop op de Azoren kon ook niet doorgaan, omdat ze niet aan land mochten.

Herenigd

Op de kant in Harlingen stonden ouders zondag te trappelen om hun kroost weer in hun armen te sluiten. Wel in afgestreepte vlakken en op 1,5 meter afstand. De scholieren gingen een van een van boord en werden met hun families herenigd.

Naast de 25 scholieren, die afkomstig zijn uit verscheidene plaatsen in Nederland, waren 12 bemanningsleden en 3 docenten aan boord. Niemand aan boord is ziek geweest.