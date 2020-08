Scholen passen aanvang lestijden aan zodat studenten veilig met OV kunnen reizen

Om studenten en leerlingen veilig met het openbaar vervoer te laten reizen, gaan onderwijsinstellingen hun lestijden anders indelen. Dit doen ze in samenspraak met de NS, andere OV-bedrijven, gemeenten en provincies.

Door ervoor te zorgen dat niet alle studenten van universiteiten en hbo- en mbo-opleidingen en leerlingen van middelbare scholen tegelijk beginnen met hun colleges en lessen, kunnen studenten en leerlingen beter gespreid reizen. Zo kan drukte worden voorkomen, en kunnen de leergierigen ook in coronatijd veilig naar hun opleiding of school.

Verschillende manieren van aanpak

Via een persbericht laat de NS weten dat afspraken hierover op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Limburg en Noord-Brabant hebben het provinciaal aangepakt, Utrecht en Amsterdam hebben op stedelijk niveau afspraken gemaakt.

Roger van Boxtel, directeur van de NS: “Wij verwelkomen onze reizigers graag weer allemaal in de trein, ook de studenten, maar wel op een verantwoorde en comfortabele manier.” Volgens de NS-directeur kan dat alleen maar als reizigers gespreid over de dag de trein pakken. “Zo zijn al onze reizigers verzekerd van een zitplaats.”

Hyperspits

Voor de corona-crisis is er landelijk al gesproken over spreiding tijdens de ‘hyperspits’, het allerdrukte moment van de ochtendspits, tussen 07.30 en 08.30 uur. Toen corona kwam is alles in een stroomversnelling gegaan en zijn er binnen twee tot drie maanden afspraken gemaakt.

Naast onderwijsinstellingen is de spoorvervoerder ook in gesprek met het bedrijfsleven over de spreiding.