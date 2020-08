Reizen met de trein wordt vanaf 1 september goedkoper voor jongeren

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 september buiten de spits een stuk goedkoper treinreizen. Dan start de NS met de verkoop van een nieuwe jongerendagkaart, heeft het vervoersbedrijf woensdag bekendgemaakt.

Met de kaart kunnen jongeren de hele dag, zolang het maar buiten de spits is, onbeperkt reizen voor 7,50 euro. Het ticket is te koop via de NS-app. Er is dus geen ov-chipkaart voor nodig. Met een barcode in de app kunnen poortjes op het station worden geopend.

Uitgesteld vanwege corona

De komst van de kaart was al aangekondigd, maar de introductie ervan is door corona wat uitgesteld. NS-bestuurslid Tjalling Smit zegt dat het bedrijf de trein een logische keuze wil maken voor een nieuwe generatie reizigers. “Ook nu.”

Maar de kosten voor een treinkaartje voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar zijn al snel aan de hoge kant, aldus Smit. “Voor kinderen tot 12 jaar is de trein gratis en voor studenten ook. Jongeren tot en met 18 vallen daar tussenin. Dat gaan we nu oplossen door treinreizen fors goedkoper te maken voor jongeren.”

Dagje naar de stad

Volgens de NS blijkt uit eigen onderzoek onder 1087 jongeren en hun ouders dat jongeren voornamelijk voor een dagje naar de stad reizen. Op de tweede plek staat familie- of vriendenbezoek. Jongeren reizen volgens de NS vooral in het weekend.

Van de jongeren zegt 71 procent vaker met de trein te reizen als er een specifieke jongerenkaart komt voor een aantrekkelijke prijs en 57 procent van de ouders geeft aan dan vaker als gezin de trein te zullen nemen.

De kaart is overigens alleen geldig in NS-treinen.

