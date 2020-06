David vermoordt ex-vriendin Dimi twee weken na breuk: 'De dood stond haar al in de ogen'

Bewoners van het hofje aan de Marketentsterlaan in De Meern zijn geschokt. Vannacht schoot een man in een appartementencomplex in de straat zijn ex-vriendin dood. Aan Hart van Nederland vertellen de bewoners dat het gaat om David en Dimi. “Uit het niets klapt iemand drie kogels af en voor wat?”

Lees ook: Man schiet ex dood in appartementencomplex in De Meern

Volgens buurtbewoners woonde Dimi nog niet zo lang in het appartementencomplex. “Ze woont hier een half jaartje, net iets langer dan ik,” zegt haar bovenbuurman. “Een heel aardige vrouw, zo had ik ze allemaal willen hebben hier.”

Zaterdagavond rond half twaalf wilde hij wat te drinken pakken. “Op een gegeven moment hoorde ik onder mij schoten. En ik hoorde de buurvrouw gillen,” vertelt hij. “Ik ben naar het balkon gelopen en na een paar minuten zag ik de eerste politieauto’s al aankomen.”

David deed zelf open

De bovenbuurman stelt dat agenten David sommeerden de woning uit te komen. Uiteindelijk deed hij zelf de deur open. De overbuurvrouw van Dimi bevestigt dit. “Ik heb gezien hoe de man overmeesterd werd. Hoe hij zelf de deur opendeed, zijn handen op zijn hoofd moest doen en naar buiten moest lopen.” De bovenbuurman dacht te zien dat David op dat moment nog gewapend was, maar volgens de overbuurvrouw had hij een telefoon in zijn handen. “Maar ik heb het niet goed gezien.”

Sinds de breuk tussen David en Dimi, zo’n twee à drie weken geleden, heerste er spanning tussen het stel, stellen sommige bewoners. Een aantal verklaart aan Hart van Nederland dat Dimi haar auto vaak op andere plekken parkeerde. “Ze was een beetje angstig al,” vertelt één van hen. Een ander sprak haar gisteren nog. “De dood stond haar in de ogen.”

Zwijgzame man

David is volgens de buurtbewoners een rustige, zwijgzame man. “Hij zat altijd op het bankje te roken en was behulpzaam naar de buren toe om een klusje te doen,” verklaart één van hen. Een ander zegt dat David zaterdag de hele avond op de hoek van de straat heeft gezeten. “Ik zei hem nog gedag, maar hij zei niks terug. Hij zei nooit wat, het was een hele stille man. Hij zei alleen iets terug als het hem uitkwam.”

De schietpartij hakt er flink in bij de buurtbewoners. Ondanks de spanning tussen David en Dimi, had niemand verwacht dat dit zou gebeuren. De overbuurvrouw: “Het is hier hartstikke rustig, je woont hier op zich veilig en dan krijg je dit voor je kiezen. Ik snap het niet. Verschrikkelijk.” Een ander: “Uit het niets klapt iemand drie kogels af en voor wat? Omdat iemand het met je uitmaakt? Dat kan toch niet.”

De politie bevestigt dat het gaat om een incident in de relationele sfeer en dat het slachtoffer de bewoner van het appartement was. “Het waren twee exen waarbij de ene de ander om het leven heeft gebracht,” stelt een woordvoerder. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de zaak en verwacht in de loop van volgende week meer informatie te hebben.