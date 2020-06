Man schiet ex dood in appartementencomplex in De Meern

Bij een schietpartij in een appartementencomplex aan de Marketentsterlaan in De Meern is een vrouw overleden. Al vrij snel werd een man aangehouden in de woning. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Het schietincident gebeurde van zaterdag op zondag rond middernacht. Volgens een woordvoerder van de politie ligt de oorzaak in de relationele sfeer. “Het waren twee exen waarbij de ene de ander om het leven heeft gebracht. Wat eraan ten grondslag ligt, weet ik niet.”

Een correspondent ter plaatse meldt dat hulpdiensten massaal uitrukten om het slachtoffer te redden, maar dat hulp niet meer mocht baten. De politie heeft het hofje waarin het appartement zich bevindt afgezet en uitvoerig onderzoek gedaan in en rond de woning.

Beeld: Michiel van Beers