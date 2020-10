Man meerdere keren onder vuur genomen in Amsterdam

In Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een man meerdere keren beschoten. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij gebeurde rond 2.00 uur op de kruising van de Hoekenes en de Osdorper Ban in de wijk Osdorp, in het westen van de hoofdstad. Toegesnelde agenten troffen het slachtoffer in kritieke toestand aan, hij is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Vermoed wordt dat er na het incident twee verdachten zijn weggerend. De politie doet onderzoek. Getuigen of mensen met beelden worden opgeroepen om zich te melden via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: HFV Photo Services