Twee gewonden en vijf aanhoudingen bij schietincident Vaals

De politie heeft zaterdagnamiddag vijf inzittenden van twee personenauto’s aangehouden, die vlak daarvoor in Vaals op elkaar geschoten zouden hebben. Daardoor raakten twee verdachten gewond, maakte de politie bekend.

De melding over de schietpartij in de Bosstraat te Vaals kwam rond 16.30 uur binnen. Tien minuten later was de politie ter plaatse. Een van de betrokken auto’s was tegen een tuinmuurtje gecrasht, de andere auto stond er vlak achter. Volgens een woordvoerder van de politie is vanuit de twee voertuigen op elkaar geschoten.

Motief

De twee gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie tast nog in het duister over het motief van de schietpartij.

ANP

Foto: Track ’88