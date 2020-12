De agressieveling haalde op de Eendrachtweg een andere weggebruiker in, hij deed dit om zo’n gevaarlijk manier dat de andere automobilist in de berm belandde. Die man seinde met zijn lichten om de tegenpartij duidelijk te maken dat dit gevaarlijk gedrag was. Kennelijk kon de man uit Sint Maartensdijk dit niet waarderen, want na deze gevaarlijke inhaalmanoeuvre volgden nog wat abrupte remacties zodat de Huijbergenaar botsingen ternauwernood kon voorkomen.

Stalen pijp

Even later zette de man uit Sint Maartensdijk zijn auto stil op de weg, stapte uit en begon met een stalen pijp op de auto van de man uit Huijbergen in te slaan. Ook bedreigde hij de automobilist met de dood. Daarna stapte de man weer in en reed weg.