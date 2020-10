Familie en vrienden van de 12-jarige Sara Duursma uit Leeuwarden zijn doodongerust. Het meisje verloor afgelopen zondag haar ernstig zieke moeder en is daarna door haar Zwolse vader meegenomen en onttrokken aan het toezicht van een gezinsvoogd. Familieleden vrezen dat Sara hierdoor de begrafenis van haar eigen moeder in Kroatië gaat missen. “Ze moet door een hel gaan.”

Al vier dagen ontbreekt van Sara ieder spoor. Dinsdagmiddag is ze voor het laatst online geweest op WhatsApp, haar telefoon staat sindsdien uit. Met haar vader is woensdag nog contact geweest. Een gezinsvoogd vertelde hem toen dat er een ‘spoedmachtiging uithuisplaatsing’ werd aangevraagd. Sara zou met spoed uit huis worden geplaatst.

Moeder overleden

Sara woont al tien jaar met haar moeder in Leeuwarden. Haar moeder heeft een Kroatische achtergrond. Haar biologische vader woont op een uur rijden, in Zwolle, die zag ze om het weekend. Sara’s moeder was ongeneeslijk ziek en de Raad voor de Kinderbescherming maakte zich al een tijdje zorgen over wat er zou gebeuren met Sara na het overlijden van haar moeder.

Er loopt daarom sinds juli een procedure om het meisje onder opzicht te stellen. Tot een vonnis kwam het nog niet in die zaak, maar afgelopen zondag overleed Sara’s moeder. Ze is op dat moment bij haar vader.

‘Ze gaat door een hel’

De rechter stelt Sara – in afwachting van een definitief besluit – onder voorlopig toezicht. Sara’s vader is het vanaf begin af aan niet eens met dat besluit. Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval naar de begrafenis van haar eigen moeder kan, werd een ‘spoedmachtiging uit huis plaatsing’ aangevraagd en ‘vervangende reistoestemming’.

Toen haar vader daar hoogte van kreeg, verdween hij spoorloos. Ook van Sara is niets meer vernomen, nadat ze maandag onder begeleiding van een gezinsvoogd nog haar moeder heeft gezien in de kist. “Het meisje moet door een hel gaan, omdat ze met haar vader is die ze niet als vader ziet. Dat heeft ze ook uitgesproken richting een therapeut”, vertelt Nadica Janeva, een goede vriendin van Sara’s moeder en stiefvader.

Grote zorgen

Volgens Janeva wil Sara’s biologische vader niet dat het meisje met haar stiefvader en oma naar Kroatië afreist voor de begrafenis. “Het is uit dwarsigheid. Hij is het niet eens met de ondertoezichtstelling. Sara heeft geen emotionele band opgebouwd met hem, want hij was er nooit.” Haar vader had Saramoeten terugbrengen naar haar huis, waar haar stiefvader woont, maar dat is niet gebeurd.

“Ze heeft geen contact meer met vriendinnen en haar omgeving. Ze verliest haar moeder en wordt uit haar sociale kring getrokken. We kunnen haar niet meer bereiken”, aldus Janeva. Ze maakt zich grote zorgen, vraagt zich niet alleen af waar Sara is, ze weten ook niet of het goed met haar gaat.

Kritiek op Openbaar Ministerie

Advocaat Isabella Roos staat de stiefvader en oma van Sara bij. Ze vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zich meer moeten inspannen om Sara te vinden. “Volgens de officier is Sara niet in gevaar en is er geen strafbaar feit gepleegd. Maar dat is wel het geval: het onttrekken aan het opzicht van een gezinsvoogd.” De voogdij-instelling heeft daar ook aangifte van gedaan bij de politie.”

Roos stelt dat het OM volgens de wet handvatten heeft om Sara en haar vader op te sporen, maar het gebeurt volgens haar niet goed genoeg. “De politie denkt mogelijk dat Sara’s vader is ondergedoken en weer opduikt na de begrafenis”, aldus Roos. “Maar daar is geen bewijs voor, en een begrafenis van je moeder kun je maar één keer meemaken. De kinderrechter heeft daarvoor dan ook een spoedmachtiging afgegeven.”

Het Openbaar Ministerie wil tegenover Hart van Nederland weinig kwijt over de zaak. Een woordvoerder laat weten: “Politie en Openbaar Ministerie spannen zich tot het uiterste in om de verblijfplaats van het meisje te achterhalen. Het is niet in het belang van dit onderzoek om hier verder op in te gaan.”

Klok tikt door

Voor Sara’s familie tikt ondertussen de klok door. Sara’s moeder wordt begraven in Kroatië en wegens coronamaatregelen moeten ze daar met de auto naartoe. Sara moet uiterlijk zondag weer thuis zijn om mee te kunnen naar de begrafenis van haar eigen moeder.

“Ik vraag aan alle Nederlanders: help mij om Sara te vinden”, vertelt de emotionele stiefvader van het meisje aan Hart van Nederland. “Ik weet niet hoe het nu is met haar. Ik ben er helemaal kapot van. Ik kan niet eens rouwen om het sterven van mijn vrouw. Dit doet heel veel pijn. Als haar vader dit ziet: je hebt een hart in je lichaam, breng Sara alsjeblieft naar mij. Laat mij haar naar de laatste rustplaats van haar moeder brengen.”