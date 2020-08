Rutte zet vraagtekens bij voorgestelde btw-verlaging: huidige maatregelen zijn gerichter

Het is de vraag of een tijdelijke btw-verlaging het juiste effect gaat hebben. Dat zegt premier Mark Rutte na vragen van Hart van Nederland. “Je moet je afvragen of dat zoveel mogelijk de mensen bereikt waar het om gaat.” De maatregelen in het derde steunpakket van het kabinet zijn volgens de minister-president gerichter.

In aanloop naar Prinsjesdag pleitte PVV-leider Geert Wilders maandag opnieuw voor een tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Het lage tarief van 9 procent zou vanaf 1 oktober voor een jaar verlaagd moeten worden naar nul. Premier Rutte wilde niet op dit specifieke voorstel ingaan. Maar, zo zei hij: “Bij voorstellen die zo breed worden ingezet, moet je je afvragen of ze effect missen.”

‘Ongericht’

Volgens de PVV-voorman Wilders kan een btw-verlaging ervoor zorgen dat Nederlanders komend jaar goedkoper boodschappen kunnen doen. Daarnaast zouden ook bedrijven van zo’n maatregel kunnen profiteren. Wilders vindt het een gemiste kans dat zo’n maatregel niet is opgenomen in het derde steunpakket, dat vorige week vrijdag werd gepresenteerd.

Maar verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) liet eerder al weten dat hij er weinig in ziet. Ook hij noemde een btw-verlaging “ongericht”. Bovendien zouden zo’n tariefwijziging te ingewikkeld zijn voor de systemen van de Belastingdienst. Een tariefverlaging voor groente en fruit zou niet mogelijk zijn vanwege “Europese regels”.

Dat laatste is vreemd, omdat in Duitsland en België de tarieven vanwege de coronacrisis wel zijn teruggeschroefd. Zo ging bij de oosterburen de btw voor groente en fruit omlaag van 7 naar 5 procent. Maar volgens premier Rutte is ook in Duitsland inmiddels discussie of dit wel de juiste maatregel is om de economie te helpen.

Bewondering

“Je ziet dat de Nederlandse aanpak in de wereld en in Europa zeer wordt bewonderd”, zegt Rutte. “Juist omdat die twee steunpakketten tot nu toe en ook het derde steunpakket dat nu in wording is, zo gericht zijn zie je dat het helpt om de economische crisis te dempen.”