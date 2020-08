PVV wil btw-tarief tijdelijk naar nul procent verlagen: 'Honderdduizenden banen staan op het spel'

Nederland moet net als Duitsland en België het btw-tarief tijdelijk verlagen. Daarvoor pleit de PVV in aanloop naar Prinsjesdag. Partijleider Geert Wilders ziet het als een coronamaatregel waarvan zowel consumenten als bedrijven flink profiteren.

Dat schrijft De Telegraaf maandag.

De afgelopen week onderhandelde de coalitie over de begroting voor volgend jaar evenals een nieuw steunpakket voor bedrijven die door het coronavirus hard getroffen worden. Veel plannen lekten al uit. Een voorstel dat daar niet bij zat is het verlagen van de btw. Een gemiste kans, stelt Wilders.

Lees ook: Derde steunpakket voor bedrijven: kabinet trekt 11 miljard extra uit

‘Honderdduizenden banen staan op het spel’

De PVV wil dat het lage btw-tarief, dat op negen procent staat, per ingang van 1 oktober voor een jaar naar nul gaat. Dit kan voor consumenten tot een veel goedkopere boodschappenkar leiden.

Volgens de grootste oppositiepartij plukken ook bedrijven die door corona in de knel zijn geraakt ervan. Wilders: “Er is geen tijd te verliezen. De banen van honderdduizenden Nederlanders staan op het spel en bedrijven in bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche hebben het enorm moeilijk. Er is nu snel een investering nodig die burgers en bedrijven direct lucht geeft.”

ANP