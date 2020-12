Rutte: Nederland gaat voor zeker vijf weken op slot, sombere feestdagen in het vooruitzicht

Nederland gaat voor zeker vijf weken “op slot”. Dat deelde premier Rutte mee in zijn televisiettoespraak vanuit het Torentje. Dat is nodig om het aantal contacten tussen mensen tot een minimum te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te stoppen. “Zonder contact kan het virus niet overspringen”, aldus de premier.

Rutte zegt zich te realiseren hoe “ingrijpend en heftig” de nieuwe maatregelen zijn. “We herinneren ons allemaal nog de beelden van het voorjaar. Lege bussen, winkelstraten, kantoren, daar moeten we naar terug.” Hij wijst erop dat het aantal coronabesmettingen weer “in sneltreinvaart” oploopt.

Feestdagen

De feestdagen zullen er dit jaar heel anders uitzien, zegt Rutte. “Kerst blijft helaas sober”. Er mogen dan thuis maximaal drie mensen van buiten het gezin op bezoek komen. Buiten kerstavond en de kerstdagen zijn dat er niet meer dan twee. “We hebben geen keus”, zegt de premier. “Het aantal contactmomenten móet omlaag.” Overigens tellen kinderen onder de 13 jaar niet mee voor deze regels.

Ook buiten geldt dat je maximaal met z’n tweeën bent, om bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin te wandelen of hardlopen. “Met 1,5 meter afstand uiteraard”, benadrukte Rutte. Gezinnen mogen wel met elkaar buiten zijn.

De strenge maatregelen gaan dinsdag in en duren in ieder geval tot 19 januari. De week daarvoor, op 12 januari, is er weer een persconferentie waarin Rutte en zorgminister Hugo de Jonge schetsen hoe de periode daarna eruit komt te zien.

Publieke ruimtes

Verder gaan vanaf dinsdag vrijwel alle publiek toegankelijke ruimtes dicht. “Dat omvat heel veel”, vertelde Rutte maandagavond tijdens zijn toespraak. Zo gaan dierentuinen, pretparken, sauna’s, casino’s en bioscopen dicht. Hotels mogen wel openblijven, maar zonder roomservice of restaurantfunctie. Ook bibliotheken gaan dicht, maar mogen nog wel boeken uitlenen.

Uitvaartlocaties en banken blijven open en in wijkcentra mogen activiteiten voor kwetsbare mensen doorgaan. Ook contactberoepen moeten stoppen met hun werk, maar er wordt “een knip” gemaakt tussen medische en niet-medische beroepen. Zo mogen de praktijden van tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen openblijven. Onder meer kappers, massage- en nagelsalons moeten wel de deur sluiten tot half januari.

Er gelden enkele uitzonderingen. Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven.

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen.

Online lesgeven

Alle scholen, van primair onderwijs tot en met de universiteiten, gaan dicht van woensdag 16 december tot en met ten minste maandag 18 januari. Zij geven voornamelijk online les, met uitzonderingen voor praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens en tentamens in het (voor)examenjaar mbo, hbo en wo.

Ook geldt een uitzondering bij alle onderwijsvormen voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan ook dicht, met een uitzondering voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Werk zoveel mogelijk thuis

Ook komt er weer het dringende advies om thuis te werken. Het openbaar vervoer, dat nog wel blijft rijden, is alleen voor noodzakelijke reizen. De zorg moet wel zoveel mogelijk toegankelijk blijven, dus alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

Geen wintersport of reizen tot half maart

Naast de ingrijpende maatregelen zit een tripje of reisje na het buitenland er de komende drie maanden ook niet in. Het kabinet raadt ook wintersportvakanties in het voorjaar af.

Premier Mark Rutte zei in zijn coronatoespraak dat een negatief reisadvies nu tot half maart geldt, dat is verlengd van half januari. Overigens geldt voor veel landen sowieso al een ‘oranje’ advies, waarbij geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Rechtbank blijf wel open

De Nederlandse rechtbanken blijven open, ondanks de strengere coronamaatregelen. De nieuwe maatregelen hebben geen invloed op het doorgaan van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, aldus de Raad voor de rechtspraak.

Gerechtsgebouwen zijn al maanden geleden coronabestendig gemaakt en ingericht om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. Ook geldt al een mondkapjesplicht in de publieke ruimten van de gerechtsgebouwen. En verder is het belangrijk volgens de raad dat mensen alleen naar een zitting komen als ze hiervoor zijn uitgenodigd.