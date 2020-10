Rutte: besef over vakantie koning kwam te laat

Premier Mark Rutte heeft “te laat beseft” dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland “niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. Zeker na de persconferentie van dinsdag 13 oktober had hij zich daarvan bewust moeten zijn. Dat zegt Rutte in een brief aan de Tweede Kamer.

“Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid.”

Privéreizen van de koning vallen onder de ‘persoonlijke levenssfeer’, mits er genoeg rekening wordt gehouden met het “openbaar belang”. Als daarover twijfel ontstaat, is het aan de premier om dit aan te kaarten bij de koning, legt Rutte uit.

Wind uit de zeilen van De Jonge

Ook haalt Rutte in de brief de wind uit de zeilen van vicepremier De Jonge. Hij viel vrijdag in voor de premier tijdens de wekelijkse persconferentie. Tijdens die persconferentie overdonderde een journalist De Jonge met de vraag over de vakantie van de Koning. ”Mij is dat niet bekend”, antwoordde hij toen.

Rutte schrijft in de brief dat hij De Jonge op de hoogte had moeten brengen van de vakantieplannen van de koning. ”Tijdens de voorbereiding van de persconferentie is de mogelijke vakantie kort aan de orde geweest naar aanleiding van een tweet. Deze tweet leidde tot navraag en nader beraad dat voor de persconferentie geen duidelijkheid had opgeleverd waardoor er toen niet duidelijk was of de Koning op vakantie ging of niet”, is te lezen.

De premier sluit de brief af met bemoedigende woorden: Tot slot hecht ik eraan te bevestigen dat er geen enkele twijfel kan bestaan over de gezamenlijke inzet het COVID 19-virus eronder te krijgen en de noodzaak de richtlijnen na te volgen.”

Ophef over vakantie

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten het koninklijk gezin in het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland waren gevlogen. Snel ontstond er flink wat ophef op social media, vooral omdat minister-president Mark Rutte dinsdagavond de Nederlandse bevolking nog had opgeroepen onnodige reizen uit te stellen.

‘s Avonds liet de koning via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten direct zijn vakantie af te breken en terug te keren naar Nederland. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, liet de koning vrijdag weten.

Premier Rutte bleek zaterdag op de hoogte te zijn van de vakantieplannen van de koning.