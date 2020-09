Rutte over 'bek houden': Dat was niet fraai, je moet niet schelden

Mark Rutte vindt achteraf gezien dat hij niet had moeten schelden toen hij zich uitsprak over schreeuwende voetbalsupporters in voetbalstadions.

De premier heeft de beelden van zijn uitspraak teruggekeken, zei hij maandag tegen RTL Nieuws. “Dat vond ik niet zo fraai.”

“Gewoon je bek houden als je daar zit, naar de wedstrijd kijken en niet schreeuwen”, zei hij eerder maandag. Wel staat de premier nog steeds achter zijn boodschap. “Je moet in een stadion gewoon je mond houden.”

Rutte vindt dat hij zijn boodschap wellicht van “een filtertje” had moeten voorzien. Hij snapt wel dat supporters willen schreeuwen of hun team willen aanmoedigen. “Maar het kan gewoon niet.”



Tekst & Beeld: ANP