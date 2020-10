Man (39) gooit ruit in van dansschool Viruswaarheid-voorman Willem Engel

Bij de dansschool van Viruswaarheid-voorman Willem Engel in Rotterdam-Overschie is afgelopen weekend een ruit ingegooid. Een 39-jarige man uit Hellevoetsluis is aangehouden als verdachte, zo bevestigt de politie maandag aan Hart van Nederland.

Volgens Engel maakte de verdachte een “verwarde” indruk. “In zijn blinde woede sloeg hij met zijn blote handen door het glas van de deur”, aldus de dansleraar in een reactie op de website van Viruswaarheid.

Verband met media-aandacht

Engel was de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege zijn verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Afgelopen weekend riep hij op tot protesten op scholen waar het verplicht is om een mondkapje te dragen. De Viruswaarheid-voorman ziet dan ook een mogelijk verband tussen de media-aandacht en de aanval op zijn dansschool. “Het zou mij niet verbazen als de door media verspreide angst en haat mensen in verwarring brengt”, stelt Engel.

